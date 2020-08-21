Активист кампании "Европейская Беларусь" приговорен к 15 суткам ареста

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Активист оппозиционной гражданской кампании "Европейская Беларусь" Павел Юхневич, задержанный в четверг на площади Независимости, в пятницу был приговорен к 15 суткам ареста. Об этом сообщается в телеграм-канале кампании.

"Суд Московского района Минска приговорил сегодня активиста к 15 суткам ареста. Павел Юхневич был арестован вчера после своего резкого выступления на площади Независимости", - говорится в сообщении.

В настоящий момент Юхневич находится в минской тюрьме на улице Окрестина, сообщили представители кампании.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая набрала 10,12%.

Сразу после объявления предварительных результатов голосования в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих.