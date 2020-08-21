Отставного американского спецназовца обвинили в шпионаже в пользу России

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Отставной служащий специального подразделения американских сухопутных сил, известного как "зеленые береты", арестован в США по подозрению в сговоре с сотрудниками российских разведслужб с целью передачи им "информации, касающейся вопросов национальной обороны". Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе Минюста США.

"Согласно документам суда, с декабря 1996 года по январь 2011 года 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс <...>, как предполагается, вступил в сговор с агентами российской разведки", - отмечается в сообщении. Американские власти утверждают, что за этот период времени подозреваемый "периодически посещал Россию и встречался с сотрудниками российских разведслужб".

"В 2008 году, оставив действительную военную службу, Деббинс раскрыл агентам российской разведки секретную информацию о своей прежней деятельности во время службы в спецназе. Деббинс также предоставил <...> имена и данные о ряде своих бывших сослуживцев", - указывается в пресс-релизе. Минюст США уточнил, что Деббинсу грозит пожизненное заключение.