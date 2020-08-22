Трамп: Байден не затронул актуальные проблемы США в ключевой речи на съезде демократов

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Заключительная речь кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена на национальном съезде партии была очень короткой, и в ней он не затронул актуальные проблемы, волнующие большинство соотечественников. Такое мнение американский лидер республиканец Дональд Трамп выразил в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован в пятницу.

Главе государства задали вопрос, что ему не понравилось в речи его соперника на предстоящих в ноябре президентских выборах. "То, о чем он не сказал", - ответил Трамп. "Он не говорил о сотрудниках правоохранительных органов, о творящемся в таких городах под управлением демократов, как Чикаго, Нью-Йорк, Портленд и многих других", - добавил глава Белого дома. Он назвал ключевое выступление Байдена на съезде партии "самым коротким в своем роде".

Трамп в очередной раз выразил убежденность в том, что "Байден находится в кармане у Китая", который "очень хочет проигрыша" республиканца на выборах в США. Он имел в виду публикацию телекомпании NBC от 2 октября прошлого года о том, что сын демократа Хантер Байден, сопровождая своего отца во время его официального визита в КНР в ноябре 2013 года, учредил в этой стране частный фонд для привлечения инвестиций. Представитель Хантера Байдена Джон Мезайрес заверил телекомпанию, что его начальник приобрел долю в упомянутом выше фонде за сумму порядка $420 тыс. лишь после того, как его отец оставил пост вице-президента США. Капитализация фонда, название которого телекомпания не приводит, оценивалась примерно в $4,2 млн.

Съезд демократов проходил в виртуальном режиме в течение четырех дней. Байден в четверг дал согласие баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от демократов. Демократическая партия утвердила его во вторник своим кандидатом на высший государственный пост. Он получил большинство голосов делегатов. Сенатор Камала Харрис утверждена кандидатом в вице-президенты. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.