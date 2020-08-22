Лукашенко прибыл на военный полигон под Гродно, где запланированы комплексные учения

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в субботу на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно, где запланированы комплексные тактические учения. Об этом сообщило агентство БелТА.

По его данным, главе государства доложат о замысле комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении. Кроме того, Лукашенко посетит район сосредоточения 52-го танкового батальона, пункт управления ракетного дивизиона, а также реактивного дивизиона. Ему доложат об обстановке и выполняемых задачах, отмечает БелТА. Также планируется, что президент посетит пункт постоянной дислокации механизированной бригады.

21 августа Минобороны Белоруссии сообщило, что белорусские военные проведут комплексное тактическое учение на гродненском направлении. Для его проведения создана сводная группировка войск, в состав которой входят воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также расчеты беспилотных летательных комплексов и радиоэлектронной борьбы. Учения будут проходить под руководством командующего войсками Западного оперативного командования в период с 28 по 31 августа.