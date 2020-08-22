СМИ: французские военные уничтожили группу террористов на границе Мали и Нигера

ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. ВВС Франции уничтожили на границе Мали и Нигера группу террористов в рамках операции "Бархан". Об этом сообщил в субботу малийский информационный портал Malivox.

Выявленные с помощью дрона 17 августа цели в районе Липтако были уничтожены ударами двух истребителей Mirage 2000, поднявшихся с базы в столице Чада, городе Нджамене, отметил он. В результате ликвидированы несколько террористов.

В регионе Липтако наибольшую активность проявляют исламистские террористические группировки "Исламское государство в Западной Африке" и "Исламское государство в Большой Сахаре". Обе являются структурами "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ).

Между тем, ряд африканских новостных порталов со ссылкой на источники в службах безопасности в минувшую пятницу опубликовал неофициальные данные, согласно которым в результате удара 17 августа был убит один из высших руководителей "Исламского государства в Большой Сахаре". В качестве региона, где ВВС Франции нанесли соответствующий авиаудар, называется район Тамалат, лежащий восточнее малийского города Менака в непосредственной близости от границы с Нигером.

Франция начала военную антитеррористическую операцию "Бархан" в августе 2014 года. Она стала продолжением операции "Сервал", которую французские военные проводили в 2013-2014 годах в Мали. По данным силовых ведомств, в операции участвуют в общей сложности более 5 тыс. человек. Кроме французских военных, в ней задействованы подразделения вооруженных сил Испании, Великобритании, Дании, Чехии и Эстонии, используется десяток военных баз на территории Африки, две из них находятся в Мали.