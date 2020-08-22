Финская телекомпания показала в эфире карту, где Крым обозначен как часть России

ХЕЛЬСИНКИ, 22 августа. /ТАСС/. Финская телекомпания Yle в субботнем утреннем эфире во время интервью президента Саули Ниинистё показала карту, где Крым был обозначен как часть России. Запись интервью размещена на сайте телекомпании.

Посольство Украины в Финляндии выразило в Facebook возмущение по этому поводу и потребовало изменить карту.

Yle после этого опубликовала на своем сайте сообщение о внесении в карту правки, объяснив ее тем, что была допущена ошибка. При этом телекомпания сослалась на Финскую правительственную комиссию по внешней политике и политике безопасности, которая, как указала Yle, назвала референдум в Крыму, по результатам которого он был принят в состав РФ, "противоречащим конституции" Украины.

Украинское дипломатическое представительство выразило Yle благодарность за быструю реакцию и исправление. При этом в записи прямого эфира на сайте Yle на карте Крым по-прежнему обозначен как часть РФ.

В марте 2014 года после политического кризиса и госпереворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% жителей республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.