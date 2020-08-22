Зеленский поздравил Эрдогана с обнаружением газового месторождения в Черном море

АНКАРА, 22 августа. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении канцелярии турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались шаги по укреплению двусторонних отношений, а также региональные события. Владимир Зеленский передал поздравления нашему президенту в связи с открытием крупного месторождения природного газа в Черном море. Он также пожелал, чтобы это событие благоприятно сказалось на турецком народе", - отмечается в коммюнике.

Ранее аналогичные поздравления Эрдогану высказал палестинский президент Махмуд Аббас.

Президент Тайип Эрдоган 21 августа официально объявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа. К 2023 году власти рассчитывают начать его поставки на внутренний рынок. По словам Эрдогана, объемы месторождения составляют 320 млрд кубометров. В ближайшее время, отметил президент, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и "незамедлительно приступят к бурению".

Как сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, обнаруженные в Черном море запасы газа оцениваются на $65 млрд.