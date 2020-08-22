Греция в письме ООН назвала действия Турции в Средиземноморье региональной угрозой

АФИНЫ, 22 августа. /ТАСС/. Греция обратилась в ООН в связи с действиями Турции в Средиземном море, расценив их как угрозу безопасности всего региона. Об этом сообщило в субботу греческое радио и телевидение (ЭРТ).

По его данным, в своем двухстраничном послании постоянный представитель Греции при ООН Мария Теофили, в частности, назвала незаконным присутствие в районе морского шельфа страны турецкого исследовательского судна Oruc Reis. Теофили подчеркнула, что действия Турции "не могут остаться без ответа, поскольку представляют угрозу безопасности во всем регионе".

В письме дипломат также обратила внимание на заключенное Грецией с Египтом соглашение о демаркации их морских зон в Средиземноморье. По ее словам, данное соглашение было использовано Турцией в качестве предлога, чтобы отказаться от запланированных контактов с Грецией. В этой связи постпред Греции заявила, что договоренности с Египтом позволяют в будущем проводить переговоры "с потенциально заинтересованными соседними странами".

Напряженность в отношениях с Турцией

6 августа министр иностранных дел Греции Никос Дендиас подписал с главой египетского МИД Самехом Шукри соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Парламент Египта уже ратифицировал этот документ, и ожидается, что вскоре его подпишет президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. Греция собирается ратифицировать 26 августа соглашения с Египтом и Италией о разграничении морских зон и исключительных экономических зон (ИЭЗ).

По мнению Афин, соглашение с Египтом закрепляет право греческих островов на морской шельф и ИЭЗ. МИД Турции заявил, что Анкара не признает данный документ и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.