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Пандемия COVID-19

СМИ: работу верхней палаты парламента Японии могут перевести на удаленный режим

Власти страны начали изучать опыт Испании и Великобритании, где ранее проходили дистанционные заседания и голосования парламентариев

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Власти Японии рассматривают возможность перевода на удаленный режим работы Палаты советников (верхней палаты парламента) из-за угрозы заражения законодателей новым коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщает телеканал NHK.

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Он отмечает, что члены палаты уже соблюдают социальную дистанцию, не занимая места вплотную друг к другу. Однако для усиления мер предотвращения заражений японские власти начали изучать опыт Испании и Великобритании, где ранее проходили дистанционные заседания и голосования парламентариев, подчеркивает телеканал.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 62,7 тыс. Количество летальных исходов составляет 1 194.

Теги
ЯпонияИспанияВеликобританияПандемия COVID-19
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