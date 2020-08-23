Глава Минобороны Белоруссии пригрозил армией нарушителям у мемориальных объектов ВОВ

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что нарушающие порядок и спокойствие у мемориальных объектов Великой Отечественной войны (ВОВ) будут иметь дело не с милицией, а с армией.

Он подчеркнул, что для белорусов мемориалы и памятники ВОВ всегда были и остаются священными местами. "К ним всегда шли люди, чтобы поклониться, помолиться, возложить цветы погибшим защитникам Отечества! Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму! <...> Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией", - сказал он в воскресенье в эфире телеканала СТВ.

Хренин подчеркнул, что Минобороны республики с сегодняшнего дня берет мемориальные объекты под охрану и защиту. "Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем!", - добавил он.