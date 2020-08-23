В совете оппозиции Белоруссии считают, что только суд может разрешить ситуацию с выборами

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Рассмотрение дела о выборах президента Белоруссии в Верховном суде республики является единственным цивилизованным способом разрешения ситуации в стране. Такое мнение выразил член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии, юрист Максим Знак на своей странице в Facebook в воскресенье.

"На следующей неделе, я думаю, в понедельник, Верховный суд Республики Беларусь примет или не примет к производству жалобу С. Тихановской (жалобу на решение Центризбиркома об утверждении результатов выборов в стране от кандидата в президенты Светланы Тихановской - прим. ТАСС). Рассмотрение дела о выборах в суде - единственный цивилизованный способ разобраться в сложившейся ситуации. Отказ в принятии жалобы к рассмотрению - это окончательный отказ в судебной защите кандидату в президенты и отказ от юридического трека", - написал Знак.

Он выразил надежду на то, что суд примет обоснованное решение. "Я очень надеюсь, что суд примет дело к рассмотрению, разберется в ситуации, исследует все доказательства и вынесет законное и обоснованное решение", - отметил член президиума. Знак напомнил, что жалоба Тихановской подана в установленный законом срок.

21 августа представители штаба Светланы Тихановской подали в Верховный суд Белоруссии жалобу на решение Центризбиркома об утверждении результатов президентских выборов в стране. Заявители просят отменить решение ЦИК, отказавшей в поданной туда жалобе, а также в признании результатов выборов от 9 августа недействительными по всей стране. Ранее жалобу в суд о непризнании выборов подала экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая. 24 августа соответствующую жалобу планирует подать в Верховный суд экс-кандидат Андрей Дмитриев. В штабе экс-кандидата Сергея Черечня заявили, что политик не собирается обжаловать решение ЦИК в суде.