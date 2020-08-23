Глава минской милиции указал на информацию о готовящихся провокациях на митингах

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Минская милиция имеет данные о том, что на проходящих в воскресенье в белорусской столице митингах сторонников оппозиции готовятся провокации. Об этом заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков в распространенном в воскресенье видеообращении.

"Мы располагаем информацией о готовящихся провокациях [на митингах оппозиции в Минске]. Будьте благоразумны и сдержанны, остановите от необдуманных поступков и своих детей, - сказал Кубраков. - Юношеский максимализм и бунтарское поведение в данном случае неуместны и опасны. Я призываю вас прислушаться к своему разуму, не поддаваться на провокации, воздействию информационных технологий и руководствоваться здравым смыслом".

Глава минской милиции указал на то, что в ходе акций, которые проходят в последние недели в городе, повреждается городская инфраструктура, муниципальная собственность и имущество граждан, в частности, путем поджогов. По его словам, несанкционированные массовые уличные акции организуются для того, чтобы "расшатать ситуацию и внести разлад в обществе". Он отметил, что "организаторы этого процесса используют людей как расходный материал, привлекают для участия в незаконных массовых мероприятиях со всеми вытекающими последствиями".

Уличные акции противников действующей власти в воскресенье проходят во многих городах Белоруссии, в частности, в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве, Гомеле, Лиде, участие в них принимают десятки тысяч человек.