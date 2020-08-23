Мадуро заявил, что у него не дрогнет рука арестовать Гуайдо

БОГОТА, 23 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что будет готов арестовать лидера оппозиции Хуана Гуайдо, когда суд и прокуратура вынесут соответствующее постановление.

"В тот день, когда прокуратура и суд вынесут постановление о его [Хуана Гуайдо] аресте, моя рука не дрогнет, чтобы выполнить это", - подчеркнул Мадуро, интервью с которым в воскресенье транслировалось по государственному телевидению. Мадуро добавил, что 84% населения Венесуэлы не поддерживают лидера оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.