В Женеве соберется редакционная группа Конституционного комитета Сирии

ЖЕНЕВА, 24 августа. /ТАСС/. Редакционная группа Конституционного комитета Сирии, называемая также малой группой, возобновит в понедельник работу в женевской штаб-квартире ООН после почти девятимесячного перерыва, вызванного пандемией. В течение недели входящие в эту группу 45 делегатов (по 15 от сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества) обсудят вопрос о "национальных основах и принципах" страны, сообщила пресс-служба всемирной организации.

В связи с проведением заседания редакционной группы Конституционного комитета Сирии в Женеву в воскресенье прибыла делегация России во главе со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым.

Спецпосланник генерального секретаря ООН Гейр Педерсен заявил на брифинге в Женеве накануне встречи, что сами по себе предстоящие дискуссии, "конечно, не могут урегулировать сирийский конфликт". Однако они могут "открыть дверь к более широкому политическому процессу", а также помочь сформировать доверие между сторонами и дать сигнал сирийскому народу и мировому сообществу о том, что "началось что-то новое". Эмиссар ООН напомнил, что соглашение по повестке дня работы "малой группы" было достигнуто еще в начале марта, однако заседание пришлось отложить "из-за проблем, связанных с пандемией".

Предполагается, что встречи "малой группы" будут проходить в женевском Дворце наций всю неделю под руководством сопредседателей комитета Ахмеда Кузбари (от правительства) и Хади аль-Бахра (от оппозиционного Сирийского комитета по переговорам). Педерсен выразил надежду, что к концу недели удастся договориться о "повестке дня последующих встреч", а затем - в течение "нескольких предстоящих месяцев" - добиться "продвижения вперед". При этом он предупредил, что не нужно ждать от нынешнего заседания редакционной группы "чуда или прорыва", поскольку речь может идти лишь о начале "длительного и сложного процесса".

Спецпосланник сообщил, что во время встреч будут соблюдаться меры социального дистанцирования, связанные с пандемией. "Малая группа" будет заседать в большом зале, насчитывающем более 200 мест. Перед поездкой в Женеву и после прибытия делегаты пройдут тестирование на коронавирус.

Эмиссар ООН готов встретиться в Женеве с представителями стран "астанинской тройки" (России, Ирана и Турции), а также с представителем США. "Очень важно, что они выражают поддержку работе, которую мы делаем", - отметил он, выразив надежду, что у него состоятся встречи с представителями этих стран. Спецпосланник вместе с тем подчеркнул, что работа Конституционного комитета является "полностью независимой от этих международных встреч".

Конституционный комитет

Конституционный комитет Сирии был сформирован в соответствии с резолюцией, принятой в январе 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога. В него вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Первое заседание комитета состоялось в Женеве 30 октября прошлого года. Созданная им редакционная группа из 45 человек провела в ноябре две сессии. Вторая сессия завершилась 29 ноября безрезультатно, так как не удалось согласовать повестку работы. После этого комитет не собирался из-за пандемии.