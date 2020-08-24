Глава МИД ФРГ заявил о стремлении быстрее продвинуться в реализации Минских соглашений

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Перемирие в Донбассе, действующее на протяжении более 4-х недель, является обнадеживающим знаком, его необходимо использовать для достижения прогресса в усилиях по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил в понедельник в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас перед отлетом в Киев.

"Мы хотим быстрее продвинуться вперед в Минском процессе, поэтому я отправляюсь сегодня в Киев", - отметил он. Маас напомнил, что совершает визит в отмечаемый 24 августа на Украине День независимости страны, и поздравил украинцев с праздником. "В особенности этот день является для нас стимулом к продолжению активной работы над решением существующих конфликтов, а именно на востоке Украины", - считает Маас.

"Действующее на протяжении более 4-х недель перемирие - самое долгое с 2014 года, и это обнадеживающий знак. Мы хотим развить его", - указал германский министр. Маас сообщил, что проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. По его словам, речь пойдет о том, "как использовать это положительное развитие событий для важных политических сигналов". В центре внимания будет также находиться программа реформ украинского правительства.