Сохранить Америку великой. Трамп стал кандидатом в президенты США во второй раз

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник был официально утвержден кандидатом от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах главы государства. На проходящем в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) партийном съезде он заручился поддержкой большинства делегатов.

В случае победы на выборах Трамп займет высший государственный пост во второй раз, и этот президентский срок, согласно американским законам, для него станет последним. Именно из расчета на восемь лет, то есть на оба срока, штаб Трампа еще в 2016 году и составлял свои планы, хотя многие тогда предрекали новому президенту скорую неудачу. Трамп пришел к власти под лозунгом Make America Great Again ("Сделать Америку снова великой"), который он позаимствовал у Рональда Рейгана, и обещал возродить промышленность, создать новые рабочие места, принять протекционистские меры в торговле с другими странами, облегчить налоговое бремя для бизнеса, ужесточить миграционную политику, пересмотреть направления внешней политики. По итогам первого президентского срока Трамп заявил, что Америка уже стала великой благодаря его политике, поэтому лозунг теперь трансформировался в Keep America Great ("Сохраним Америку великой"). Среди своих основных успехов на посту главы государства Трамп отмечает стабильный экономический рост, который, однако, был подорван неожиданно начавшейся пандемией, вызванной новым коронавирусом. В свете введения жестких ограничительных мер в стране резко увеличился уровень безработицы, а дефицит бюджета за первые десять месяцев 2020 финансового года (начался 1 октября 2019 года) превысил $2,8 трлн, но Трампа это не пугает. По его словам, американская экономика восстанавливает позиции, утраченные из-за пандемии, а следующий год, с экономической точки зрения, будет "историческим". Пересмотр договоров Получив ключи от Овального кабинета, Трамп инициировал масштабный пересмотр взаимоотношений США с другими странами, в том числе с союзниками. По мнению американского лидера, предыдущие администрации не заботились об интересах простых американцев, а вместо этого шли на поводу у транснационального бизнеса и даже других государств. Он же пообещал ставить во главу угла национальные интересы, о чем свидетельствует еще один его известный девиз - America First ("Америка на первом месте"). С этой целью американский лидер поставил себе задачу вывести США из различных международных договоров и организаций, а также торговых сделок, которые, как он считает, были не на руку Вашингтону. Так США покинули Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Совет ООН по правам человека (СПЧ), вышли из Парижского соглашения по климату, объявили о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 6 июля 2021 года. Вашингтон прекратил действие Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) с Канадой и Мексикой и заменил его на новое торговое соглашение Канады, Мексики и США (USMCA). Власти США также начали вводить различные пошлины, в том числе в отношении товаров из ЕС и Китая. С Пекином у Вашингтона развернулась настоящая торговая война, вылившаяся во введение ряда взаимных торговых ограничений и пошлин. В январе 2020 года странам удалось достичь первой фазы торгового соглашения, которое вступило в силу 14 февраля. Однако на фоне пандемии отношения между странами обострились - Вашингтон обвинил Китай в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах эпидемии. Пекин эти обвинения отвергает, однако Трамп продолжает называть коронавирус "китайским вирусом". При Трампе США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и объявили о намерении выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Под вопросом остается и судьба Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в 2021 году в случае, если он не будет продлен. К числу неверных решений предыдущих администраций американский лидер относит и отправку американских военных на Ближний Восток, заявляя о необходимости "выйти из этих бесконечных войн" и обещая продолжать сокращать военное присутствие США в странах региона.

Проводя "ревизию" действий своего предшественника Барака Обамы, Трамп объявил об отмене решения предыдущей администрации о курсе на нормализацию отношений с Кубой, а также вывел США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который он называет "худшей сделкой в истории США". Себя самого американский лидер при этом считает мастером ведения переговоров. Так, с тем же Ираном, по его мнению, в случае переизбрания он в кратчайшие сроки сможет заключить сделку на условиях, выгодных Вашингтону. Трамп часто подчеркивает, что у него сложились "хорошие отношения" со многими мировыми лидерами, ряд из них он называет друзьями. К числу основных своих дипломатических заслуг Трамп, помимо прочего, относит переговоры с КНДР о денуклеаризации и план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта - так называемую сделку века, которая, однако, практически сразу была отвергнута палестинской стороной. Трамп и Россия Тема взаимоотношений с Россией преследовала нынешнего президента с самого начала его президентского срока. Еще во время предвыборной кампании Трамп постоянно подчеркивал, что рассчитывает "поладить" с Москвой, чтобы вместе искать ответ на важнейшие вызовы современности. Оппоненты немедленно обвинили его в чрезмерных симпатиях к России и в предательстве национальных интересов США. Главным оружием для дискредитации победившего на выборах республиканца были избраны утверждения о попытках РФ вмешиваться в предвыборные политические процессы в США, чтобы помочь Трампу. Расследованием этих инкриминируемых РФ попыток около двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам своего расследования он продолжал настаивать на причастности Москвы к вмешательству в выборы, однако признал, что так и не выявил сговор выигравшего выборы Трампа с Россией. Трамп неоднократно называл это расследование "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой. Он охарактеризовал его как "попытку государственного переворота" и подчеркивал, что подобное "никогда не должно произойти вновь с другим президентом" США. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США. Тем не менее тема взаимоотношений Трампа с Россией постоянно поднималась и продолжает подниматься его политическими противниками. Сам Трамп в ответ на обвинения в симпатиях к Москве любит повторять, что "никто не был в отношении России жестче", чем он сам. В качестве примеров мер, направленных на противодействие РФ, он называет, помимо прочего, жесткие антироссийские санкции, военную помощь Украине, попытки помешать завершению строительства трубопровода "Северный поток - 2", восстановление американской военной мощи и многое другое. В то же время Трамп постоянно подчеркивает, что у США и РФ сложились "очень хорошие отношения", и двум странам "необходимо ладить". Так, Трамп объявлял о планах пригласить на саммит Группы семи (G7) российского лидера Владимира Путина, которого он считает "важным действующим лицом". При этом важнейшим аспектом в отношениях с Москвой он ранее называл контроль над ядерными вооружениями. Неожиданная победа Победа бизнесмена из Нью-Йорка мультимиллиардера Трампа на президентских выборах 2016 года для многих была большой неожиданностью. Результаты подавляющего большинства опросов общественного мнения указывали тогда на то, что преимущество по популярности среди избирателей удерживала кандидат от демократов Хиллари Клинтон. При освещении предвыборной гонки именно ей отдавали свое предпочтение почти все ведущие американские СМИ, но ключи от Овального кабинета все таки достались Трампу. В этой ситуации демократы начали предпринимать шаги, направленные на то, чтобы так или иначе уличить Трампа и его окружение в различных злоупотреблениях и нарушениях. Сначала расследования законодателей от Демократической партии были сосредоточены на инкриминируемом штабу Трампа сговоре с Россией, однако после того, как стали известны результаты расследования Мюллера, фокус сместился. В 2019 году Трампа обвинили в попытках добиться от украинского президента Владимира Зеленского начала расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Противники Трампа утверждали, что таким образом действующий президент хотел обеспечить себе переизбрание на второй срок, дискредитировав своего наиболее вероятного соперника на президентских выборах. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, но он в итоге был оправдан Сенатом, большинство в котором принадлежит его однопартийцам. Однако и после этого попытки демократов дискредитировать президента не прекратились. Законодатели от этой партии продолжают открывать расследования в отношении представителей администрации при малейших подозрениях в злоупотреблении ими своими полномочиями. Строительный магнат Дональд Трамп был четвертым ребенком в семье успешного нью-йоркского застройщика Фредерика Трампа, сына иммигрантов из Германии. Свою строительную фирму тот создал в 1920 году, поднимал ее в годы Великой депрессии, в основном возводя дома в рамках программы доступного жилья. Именно отец стал для Трампа примером для подражания в бизнесе. По линии матери, Мэри Маклеод, у Трампа шотландские корни.