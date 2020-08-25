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Кризис в Белоруссии

Минский суд рассматривает административные дела против двух членов совета оппозиции

Речь идет о нарушении правил организации массовых мероприятий

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Суд Заводского района Минска приступил к рассмотрению административных дел о нарушении правил организации массовых мероприятий против членов президиума Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского и Ольги Ковальковой. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе совета.

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"Уже рассматривают дело Дылевского в суде Заводского района, в 10:40 начался суд над Ольгой Ковальковой", - уточнили в пресс-службе совета. Источник ТАСС в правоохранительных органах Белоруссии уточнил, что заседания проходят в режиме онлайн.

Во вторник, как ожидается, этот же суд рассмотрит административное дело в отношении председателя стачкома Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александра Лавриновича.

Дылевский возглавляет стачком Минского тракторного завода (МТЗ), Ковалькова является доверенным лицом бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Сотрудники правоохранительных органов задержали их 24 августа у проходной МТЗ, а позже составили административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Им грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.

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