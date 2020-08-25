Отношения с РФ станут одной из тем неформального заседания глав МИД ЕС 27-28 августа

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Отношения Европейского союза и России станут одной из тем неформального заседания глав МИД европейских государств, которое пройдет 27-28 августа в Берлине. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Германии, распространенном во вторник.

В четверг, 27 августа, заседание начнется с обсуждения ситуации в Белоруссии, продолжится дискуссией об отношениях Евросоюза и Турции с учетом ситуации в Восточном Средиземноморье. "Пятница, 28 августа, начнется с рабочего заседания по вопросам отношений ЕС и России и закончится дискуссией о геополитических эффектах пандемии коронавируса и стратегической реакции сообщества", - говорится в сообщении.

Неформальное заседание глав МИД европейских государств под названием Gymnich проходит раз в полгода в стране, которая председательствует в Совете ЕС. В настоящее время и до конца года эта роль отведена Германии.

На встрече в Берлине не будет принято никаких формальных решений или коммюнике. На пятницу запланирована пресс-конференция с участием главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и главы МИД ФРГ Хайко Мааса.