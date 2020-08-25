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Кризис в Белоруссии

Ученые белорусской Академии наук провели акцию солидарности с протестующими

Более 100 человек выстроились в цепь вдоль проспекта Независимости в обеденный перерыв с плакатами "Ученые с вами"

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Акция солидарности с участием сотрудников академических институтов прошла у здания президиума Национальной академии наук Белоруссии во вторник в Минске, передает корреспондент ТАСС.

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Ее участники выразили солидарность с гражданами, которые не согласны с официальными итогами президентских выборов, они высказали протест против ограничений на свободу мнений.

Представители научных кругов, более 100 человек, выстроились в цепь вдоль проспекта Независимости в обеденный перерыв с плакатами "Ученые с вами", "Наше молчание - новые жертвы", здесь же к ним примкнули и другие граждане с бело-красно-белыми флагами, которые в эти дни использует белорусская оппозиция.

Милиция обращалась к собравшимся с призывом разойтись, так как мероприятие незаконно, но не препятствовала проведению акции. Сотрудники академических институтов спустя час разошлись по рабочим местам, заявив, что будут выходить на акции каждый день.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов, которую считали его основным соперником. На этом фоне в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 7 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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