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Минобороны КНР выразило протест из-за появления самолета США в зоне учений Китая

Американский самолет U-2 вторгся в пределы Северной зоны, когда там проводились маневры с применением боевых вооружений

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Власти Китая выразили Соединенным Штатам решительный протест в связи с вторжением американского самолета-разведчика U-2 в воздушное пространство КНР на территории Северной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ходе проведения там учений с использованием боевых вооружений. Об этом заявил во вторник официальный представитель китайской оборонного ведомства У Цянь.

"Американский самолет U-2 вторгся в пределы Северной зоны, когда там проводились маневры с применением боевых вооружений. Это крайне негативно отразилось на наших регулярных военных учениях. <...> Китайская сторона выражает по данному поводу решительный протест", - приводит его слова официальная страница Минобороны КНР в социальной сети WeChat.

В заявлении подчеркивается, что самолет США появился в зоне, где запрещены полеты любых летательных аппаратов, что "нарушает договоренности, достигнутые между двумя странами о безопасности воздушного пространства". "Это откровенная провокация. <...> Мы уже сделали США серьезное представление по этому поводу", - подчеркнул У Цянь.

Он отметил, что Вашингтон должен воздержаться от подобных действий и "предпринять реальные шаги для обеспечения стабильности в регионе".

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