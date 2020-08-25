Депутаты Рады потребовали расследовать заражение сотрудников биолаборатории США в Одессе

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук и депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин обратились к главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко с требованием начать уголовное расследование по факту заражения четырех сотрудников Украинского научно-исследовательского противочумного института им. И. И. Мечникова (г. Одесса) вирусом COVID-19, образцы которого они исследовали. Об этом сообщается во вторник на сайте партии.

На базе этого института создана Центральная референс-лаборатория Министерства обороны США, которая является одной из 15 биолабораторий, действующих на Украине по программе Пентагона.

"В связи с заражением четырех работников лаборатории в Одессе требуем начать расследование по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных частью второй статьи 325 ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений") и частью второй статьи 326 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами либо токсинами")", - отмечается в сообщении.

Опасные биолаборатории

В июле Медведчук заявил, что считает важной задачей в сфере безопасности в период пандемии коронавируса борьбу с биологическими лабораториями США, которые открыты в настоящее время во многих странах. По его словам, проблема размещения биологических лабораторий США - это проблема не только Украины. "Это проблема многих стран, которые граничат с Россией, и это проблема не является искусственной, она, к сожалению для американцев и для народов стран, где эти лаборатории имеют место, является более чем естественной", - сказал он.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" ранее неоднократно заявляла об опасности утечки штаммов вирусов из этих лабораторий, приводила примеры и требовала проведения расследования. В апреле Медведчук и Кузьмин сообщили, что направили в органы государственной власти обращения с требованием предоставить отчет о работе 15 американских биолабораторий в стране. Они напомнили, что в августе 2005 года Минздрав Украины и Минобороны США подписали соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия. Документ предусматривает сбор и хранение всех опасных патогенов на украинской территории в лабораториях, финансируемых Вашингтоном, а также обязывает по запросу американской стороны передавать Соединенным Штатам копии опасных штаммов для дальнейших исследований.

Медведчук считает, что находящиеся на Украине объекты, подчиняющиеся Пентагону и выполняющие поставленные им задачи, де-факто являются военными базами США, что прямо запрещено статьей 17 Конституции Украины. В ОПЗЖ также полагают, что лаборатории могут стать источником эпидемий в стране, однако в американском посольстве эти подозрения отвергли. Кроме того, партия установила, что диппредставительство пыталось скрыть информацию о работе на Украине двух центров, занимающихся исследованием опасных для человека патогенов.