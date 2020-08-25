Россия, Турция и Иран договорились в скором времени провести встречу в астанинском формате

АНКАРА, 25 августа. /ТАСС/. Россия, Турция и Иран заявили о готовности провести следующую встречу по Сирии в астанинском формате в ближайшее время. Об этом говорится в распространенном во вторник Министерством иностранных дел Турции совместном заявлении по итогам консультаций в Женеве.

"Подтверждена решимость как можно скорее провести очередную международную встречу по Сирии в астанинском формате, - отмечается в коммюнике. - [Стороны] подтвердили решимость бороться со всеми формами и проявлениями терроризма и противостоять сепаратистской повестке, которые могут нанести ущерб суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран. Они также договорились продолжить сотрудничество для полного уничтожения террористических группировок, таких как ИГ, "Джебхат ан-Нусра", "Аль-Каида" (запрещены в РФ) и других групп, связанных с ними и признанных террористическими со стороны ООН".

РФ, Турция и Иран также осудили нефтяную сделку между США и сирийскими курдами, "военные атаки Израиля на Сирию", а также "односторонние санкции, принятые на фоне пандемии".