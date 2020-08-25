Главный спецпрокурор Черногории предостерег оппозицию от "белорусского сценария"

БЕЛГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Главный спецпрокурор Черногории Миливое Катнич во вторник предостерег оппозицию от "белорусского сценария" на предстоящих 30 августа парламентских выборах.

Выступая в эфире канала RTCG, он напомнил о предпринятой в 2016 году в стране с точки зрения властей попытке госпереворота и заявил, что в стране "существуют группировки, выступающие за экстремизм и радикализм, которые при определенных выборных событиях вышли бы и объявили победу". "Призываю свободно мыслящих граждан выйти на выборы, Черногория - европейская страна, древняя цивилизация, нам нужны выборы, как в Германии, Италии, Франции, нам не нужен белорусский сценарий", - сказал Катнич.

По делу о попытке "госпереворота" 16 октября 2016 года в Черногории проходили 14 человек, в том числе лидеры оппозиционного "Демократического фронта" Андрия Мандич и Милан Кнежевич, генерал Братислав Дикич, а также двое граждан России. Всего были задержаны 20 человек, большинство из которых пошли на сделку со следствием, получив по три - пять месяцев тюрьмы. В рамках расследования Черногория обвинила двух граждан РФ - Эдуарда Шишмакова (Широкова) и Владимира Попова - в финансировании попытки переворота, а также в планировании убийства экс-премьера страны Мило Джукановича "путем подстрекательства".

В итоге высший суд Подгорицы осудил лидеров черногорской оппозиции Андрию Мандича и Милана Кнежевича на 5 лет. Россияне, якобы участвовавшие в перевороте, получили 15 лет (Эдуард Шишмаков) и 12 лет (Владимир Попов). В общей сложности, все участники процесса получили свыше 60 лет тюрьмы.

Как ранее заявляли ТАСС Мандич и Кнежевич, процесс был политически мотивирован, а черногорские власти сводили с оппозицией политические счеты. По их мнению, руководство Черногории само срежиссировало "переворот", чтобы удержаться у власти после проигранных выборов.

В МИД РФ отвергли обвинения в адрес России в причастности к организации государственного переворота в Черногории, в ведомстве назвали подобные обвинения голословными и абсурдными.