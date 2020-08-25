В Минске прошли акции противников и сторонников Лукашенко

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. В Минске во вторник вечером прошли одновременно акции как противников, так и сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко. Обе манифестации не собрали большого числа людей, прошли мирно и продолжались не более полутора часов. К тому же ко времени началу акций в Минске пошел дождь, заставив многих искать укрытие от него.

Избиратели Лукашенко выбрали для себя площадку перед Комаровским рынком, чуть в стороне от центра города. Здесь, по оценке корреспондента ТАСС, собралось около тысячи человек. На площади транслировались песни, посвященные Белоруссии, были установлены стенды с изображением государственного красно-зеленого флага. Такие же флаги держали в руках и участники акции в защиту действующего президента. У многих также были видны георгиевские ленты.

Собравшиеся скандировали: "За Беларусь", "За батьку!", "Беларусь без Тихановской!" На плакатах можно было видеть лозунги: "Позор, предателям!", "Фашизм не пройдет!", "Руки прочь!" Время от времени звучала барабанная дробь - барабанщик находился среди митингующих.

Выступавшие на митинге призывали не делить жителей страны "на своих и чужих", а также обращались к участникам оппозиционных манифестаций: "Займитесь делами, неужели у вас их нет?"

Многие говорили о недопустимости иностранного вмешательства в дела Белоруссии, упрекали деятелей культуры, которые принимают участие в акциях оппозиции, напоминали о том, что протестные акции наносят ущерб национальной экономике. Выступления перемежались музыкальными номерами.

На площади Независимости

Противники Александа Лукашенко традиционно собрались на площади Независимости, расположенной в трех с небольшим километрах от Комаровского рынка. Здесь насчитывалось около двух тысяч человек.

Собравшиеся разместили у подножия находящегося на площади памятника Архангелу Михаилу портреты четырех молодых людей, погибших, по данным оппозиции, в ходе протестов. Рядом они возложили букеты цветов и белые ленточки.

Многие участники митинга держали в руках бело-красно-белую символику, которая стала в последние недели символом протеста. Люди пели песню "Рухнут стены тюрьмы". Звучали также лозунги "Живе Беларусь!" и "Это наш город!". Противники президента Белоруссии скандировали: "Нас 97 [процентов]". Звучали призывы к рабочим предприятий объявить забастовку.

На площади выступили и бывшие депутаты Верховного Совета, которые в начале 1990-х годов принимали декларацию о суверенитете Белоруссии. "Наше дело не было напрасным, мы видим, как вы поддерживаете свободу, - сказал один из экс-депутатов. - Мы дождемся свободы и победим". Политики призывали людей не позволить "силовикам уничтожить страну".

Находившаяся на площади милиция неоднократно предупреждала собравшихся через громкоговорители об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Чтобы заглушить выступления протестующих, над площадью звучала очень громкая музыка.

В завершение акции ее участники традиционно зажгли фонарики на телефонах.