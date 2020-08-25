Ирак пообещал защищать силы США от вылазок поддерживаемых Ираном формирований

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Правительство в Багдаде пообещало находящимся в Ираке западным силам, в том числе американским, защиту от нападений со стороны действующих в стране вооруженных формирований, поддерживаемых Ираном. Об этом заявил во вторник первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.

"Ирак обязался защищать нас и других иностранных гостей от нападений со стороны военизированных группировок, поддерживаемых Ираном", - сказал этот сотрудник внешнеполитического ведомства США. Он выступил на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен итогам американо-иракских переговоров, состоявшихся 19 августа в Вашингтоне.

По словам Худа, на этих встречах стороны "вновь подтвердили приверженность долгосрочному стратегическому партнерству". "Наша цель применительно к данному очному диалогу заключалась в том, чтобы консолидировать прогресс, достигнутый на виртуальных переговорах [в июле] и преобразовать общее видение в более детальную "дорожную карту" укрепления нашего партнерства. Рад сообщить, что прошедший на минувшей неделе раунд стратегического диалога позволил добиться именно этого", - подчеркнул американский дипломат.

Он также сообщил, что в ближайшие месяцы планируется проведение заседаний различных американо-иракских координационных комитетов. "Мы ожидаем в предстоящие месяцы проведения нескольких последующих встреч, именуемых совместными координационными комитетами, в целях сохранения набранных темпов работы", - отметил Худ.