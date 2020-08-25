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Ирак пообещал защищать силы США от вылазок поддерживаемых Ираном формирований

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ отметил, что стороны "вновь подтвердили приверженность долгосрочному стратегическому партнерству"

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Правительство в Багдаде пообещало находящимся в Ираке западным силам, в том числе американским, защиту от нападений со стороны действующих в стране вооруженных формирований, поддерживаемых Ираном. Об этом заявил во вторник первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.

"Ирак обязался защищать нас и других иностранных гостей от нападений со стороны военизированных группировок, поддерживаемых Ираном", - сказал этот сотрудник внешнеполитического ведомства США. Он выступил на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен итогам американо-иракских переговоров, состоявшихся 19 августа в Вашингтоне.

По словам Худа, на этих встречах стороны "вновь подтвердили приверженность долгосрочному стратегическому партнерству". "Наша цель применительно к данному очному диалогу заключалась в том, чтобы консолидировать прогресс, достигнутый на виртуальных переговорах [в июле] и преобразовать общее видение в более детальную "дорожную карту" укрепления нашего партнерства. Рад сообщить, что прошедший на минувшей неделе раунд стратегического диалога позволил добиться именно этого", - подчеркнул американский дипломат.

Он также сообщил, что в ближайшие месяцы планируется проведение заседаний различных американо-иракских координационных комитетов. "Мы ожидаем в предстоящие месяцы проведения нескольких последующих встреч, именуемых совместными координационными комитетами, в целях сохранения набранных темпов работы", - отметил Худ.

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СШАИранИрак
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