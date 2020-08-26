Губернатор штата Висконсин ввел режим ЧС на фоне протестов в Кеноше

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Губернатор штата Висконсин Тони Эверс ввел на его территории режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, вспыхнувших после того, как полицейские ранили выстрелами в спину 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка. Соответствующее заявление размещено во вторник на сайте властей штата.

По словам губернатора, введение режима ЧС позволит властям штата оказывать дополнительную поддержку экстренным службам в защите инфраструктурных и культурных объектов. С этой же целью Эверс распорядился увеличить вдвое - до 250 человек - численность сотрудников Национальной гвардии в городе Кеноше. Губернатор подчеркнул, что они не будут препятствовать реализации "права людей на мирный протест и не будут мешать сотрудникам СМИ освещать эту ситуацию".

В свою очередь власти округа Кеноша вновь ввели комендантский час, чтобы предотвратить беспорядки в ночное время суток. Как уточнила пресс-служба городского шерифа, ограничение будет действовать с 20:00 до 07:00 (04:00-15:00 мск). Комендантский час вводился также в ночь на вторник.

Массовые беспорядки вспыхнули в Кеноше, после того как в воскресенье полицейские несколько выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Участники беспорядков выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько машин, повредили систему освещения городских улиц. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, был введен комендантский час, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

В мае нынешнего года убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Во время протестов для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.