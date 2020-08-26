Reuters: Южный переходный совет Йемена приостановил переговоры по Эр-Риядскому соглашению

ТАСС, 26 августа. Йеменский Южный переходный совет (ЮПС) объявил о приостановке переговоров по Эр-Риядскому соглашению, направленному на формирование в стране единого правительства. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление совета.

По данным агентства, среди причин такого решения в ЮПС назвали крах системы государственных услуг на юге Йемена и эскалацию военного конфликта со стороны правительственных сил.

Заключенная 5 ноября 2019 года в Эр-Рияде сделка между признанным международным сообществом правительством Йемена и ЮПС предусматривает создание единого правительства из 24 министров, чьи портфели будут распределены в равной степени между южными и северными провинциями. Кроме того, стороны договорились слить воедино все подконтрольные им вооруженные отряды и силовые структуры, подчинить их Минобороны и МВД, а также объединить усилия под руководством коалиции во главе с Саудовской Аравией с целью противостоять мятежникам-хуситам и террористическим группировкам "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ).

18 июня Саудовская Аравия предложила правительству Йемена и переходному совету вернуться к реализации заключенной около полугода назад сделке. В частности, инициатива королевства предусматривает прекращение боевых действий сторон, в первую очередь в Абьяне. Саудовцы призывают враждующие лагеря провести передислокацию их вооруженных формирований, а переходный совет - вывести силы из временной столицы Йемена - портового города Аден. Предполагается, что президент республики Абд Раббо Мансур Хади должен будет назначить губернатора одноименной провинции и начальника ее сил безопасности. Вслед за этим планируется сформировать новое правительство, в которое вошли бы представители ЮПС.

Продолжающийся пять лет конфликт в Йемене привел к возникновению крупнейшего в мире гуманитарного кризиса: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.