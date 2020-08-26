США предложили Ираку и Турции создать гражданскую администрацию в Синджаре

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты предлагают Ираку и Турции работать вместе для создания гражданской администрации в населенном езидами иракском регионе Синджар на севере страны и очистить его от вооруженных формирований, в том числе Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом заявил во вторник первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.

"Нет места лучше, чем Синджар, для того, чтобы стороны начали [процесс урегулирования]", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США. Он выступил на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен итогам американо-иракских переговоров, состоявшихся 19 августа в Вашингтоне.

По его словам, региональное правительство Курдистана, правительство в Багдаде и Турция могли бы "работать вместе при консультации и поддержке со стороны Соединенных Штатов и других стран коалиции". В результате "такие места, как Синджар, могли бы быть зачищены от нерегулярных вооруженных отрядов, в том числе РПК, и там была бы учреждена гражданская администрация, которая бы работала во благо людей и была бы принята населением". "Мы говорим об этом со всеми сторонами на высоком уровне", - подчеркнул Худ.

"Мы хотим, чтобы Турция и Ирак тесно работали вместе, чтобы решить вопросы, связанные с присутствием РПК на севере Ирака. Важно соблюдать суверенитет Ирака, и так же важно признать, что у Турции есть легитимные интересы в области безопасности", - отметил, в свою очередь, заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Копли, также принимавший участие в брифинге.

Удары по территории Ирака

Ранее, по данным иракских СМИ, самолеты турецких ВВС наносили удары в приграничной зоне в Иракском Курдистане. До этого турецкий беспилотник по ошибке, как утверждают в Анкаре, атаковал колонну иракских пограничников к северо-востоку от города Эрбиль, столицы автономного региона Иракский Курдистан. В результате этого рейда были убиты 16 человек, в том числе пять иракских пограничников, включая двух старших офицеров, а также 11 членов Рабочей партии Курдистана (РПК).

Вслед за атакой первый вице-спикер парламента Ирака Хасан аль-Кааби призвал Совет Безопасности ООН "срочно вмешаться, чтобы остановить турецкие нарушения". МИД Ирака заявил об отмене всех визитов турецких официальных лиц, а также о вызове посла Турецкой Республики Фатиха Йылдыза и вручении ему ноты протеста в связи с инцидентом.