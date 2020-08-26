Трамп помиловал бывшего грабителя банка

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании осужденного в прошлом за ограбление банка, а позднее занявшегося благотворительностью американца Джона Пондера, который позднее во вторник появился на проходящем в эти дни общенациональном съезде Республиканской партии.

За несколько часов до начала трансляции второго дня съезда Белый дом распространил видеозапись, на которой Трамп в Белом доме в присутствии Пондера подписывает указ о его помиловании. "В возрасте 38 лет он был арестован за ограбление банка. Во время отбывания тюремного срока Джон начал читать Библию и слушать христианское радио. <...> Уже после освобождения [Пондера] в его дверь однажды кто-то постучал. Это был отправивший его в тюрьму специальный агент ФБР Ричард Бизли, который сказал: "Я хочу, чтобы ты знал, что я молился за тебя". Теперь Ричард и Джон - лучшие друзья", - рассказал американский лидер.

Благодаря президентскому помилованию с Пондера, уже отсидевшего свой срок, теперь будет снята судимость.

На мероприятии в Белом доме присутствовал и Бизли, а также жена Пондера. Когда Трамп объявил о своем решении помиловать Пондера, тот заплакал.

Этот ролик демонстрировался и в рамках съезда республиканцев. Перед ним же в эфир вышло заранее записанное видео, на котором Пондер и Бизли рассказывают свою историю.

Как сообщает телекомпания Fox News, впервые Пондера арестовали за вооруженное ограбление, ему тогда было всего 16 лет. Следующие 20 лет он то оказывался на свободе, то снова попадал в тюрьму за различные преступления. В конечном итоге его отправили в федеральное исправительное учреждение за ограбление банка. Во время отбывания этого срока мужчина переосмыслил свою жизнь и, выйдя на свободу, основал благотворительную организацию, которая помогает бывшим заключенным начать новую жизнь.