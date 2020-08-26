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Кризис в Белоруссии
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В Белоруссии создали комиссию для проверки сообщений о применении спецсредств на митингах

В состав комиссии вошли представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Государственного комитета судебных экспертиз, также в работе примут участие депутаты Палаты представителей Национального собрания

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Межведомственная комиссия под эгидой Генеральной прокуратуры Белоруссии займется проверкой сообщений о применении спецсредств во время массовых мероприятий в стране после президентских выборов. Об этом сообщила в среду пресс-служба надзорного ведомства. 

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"Подразделения следственного комитета продолжают вести доследственные проверки по заявлениям граждан о применении физической силы и специальных средств в ходе массовых мероприятий <...> Каждая такая проверка взята на контроль органов прокуратуры. В целях координации и сопровождения работы по изучению обстоятельств, изложенных в соответствующих обращениях, под эгидой генеральной прокуратуры создана межведомственная комиссия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проверки призваны "объективно, полно и всесторонне разобраться в ситуации, установить наличие либо отсутствие признаков преступлений в действиях представителей правоохранительного блока при задержании, доставке и содержании граждан в ИВС (изолятор временного содержания - прим. ТАСС) и ЦИП (центр изоляции правонарушителей- прим. ТАСС) после их участия в массовых мероприятиях". 

В состав комиссии вошли представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Государственного комитета судебных экспертиз, также в работе примут участие депутаты Палаты представителей Национального собрания, отмечается в пресс-релизе.

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