В Белоруссии создали комиссию для проверки сообщений о применении спецсредств на митингах

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Межведомственная комиссия под эгидой Генеральной прокуратуры Белоруссии займется проверкой сообщений о применении спецсредств во время массовых мероприятий в стране после президентских выборов. Об этом сообщила в среду пресс-служба надзорного ведомства.

"Подразделения следственного комитета продолжают вести доследственные проверки по заявлениям граждан о применении физической силы и специальных средств в ходе массовых мероприятий <...> Каждая такая проверка взята на контроль органов прокуратуры. В целях координации и сопровождения работы по изучению обстоятельств, изложенных в соответствующих обращениях, под эгидой генеральной прокуратуры создана межведомственная комиссия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проверки призваны "объективно, полно и всесторонне разобраться в ситуации, установить наличие либо отсутствие признаков преступлений в действиях представителей правоохранительного блока при задержании, доставке и содержании граждан в ИВС (изолятор временного содержания - прим. ТАСС) и ЦИП (центр изоляции правонарушителей- прим. ТАСС) после их участия в массовых мероприятиях".

В состав комиссии вошли представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Государственного комитета судебных экспертиз, также в работе примут участие депутаты Палаты представителей Национального собрания, отмечается в пресс-релизе.