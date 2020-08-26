Координационный совет подал в СК жалобу на неправомерное применение силы к протестующим

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции подали жалобу в Следственный комитет на неправомерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов страны в отношении участников мирных акций протеста. Об этом заявил журналистам исполнительный секретарь Координационного совета Иван Кравцов.

"Члены президиума Координационного совета передали в Следственный комитет заявления с просьбой проверить факты, свидетельства очевидцев и публикации СМИ о неправомерном применении силы в отношении мирных граждан", - сказал он.

По его словам, заявления подали Павел Латушко, Лилия Власова и Мария Колесникова.

"Мы видим от людей многочисленные факты необоснованных задержаний, безосновательного применения силы и спецсредств. Мы хотим, чтобы следствие проверило эти факты. При наличии состава преступления после проверки этих фактов должны быть возбуждены уголовные дела", - сказал Кравцов.

Ранее сегодня пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии сообщила о создании комиссии для проверки сообщений о применении спецсредств во время массовых мероприятий в стране после президентских выборов.

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая набрала с 10,12%. На этом фоне в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тысяч человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих. Позже власти признали смерть четырех человек, но, по версии следственных органов, лишь один из них погиб непосредственно во время акций протеста. Оппозиция настаивает, что погибших - не менее шести.