Премьер Греции объявил о расширении территориальных вод до 12 миль в Ионическом море

АФИНЫ, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в среду о расширении своих территориальных вод с 6 до 12 морских миль в Ионическом море. Это заявление он сделал, выступая в парламенте в ходе дебатов по вопросу о ратификации соглашений с Египтом и Италией о разграничении морских зон и исключительных экономических зон (ИЭЗ). Дебаты транслируются парламентским телеканалом Vouli TV.

"Я объявляю сегодня, что с представлением [в парламент] немедленно законопроекта Греция расширяет свои территориальные воды на запад с 6 до 12 морских миль", - сказал премьер под аплодисменты депутатов. "Греция расширяется. Это говорили и другие, но мы это реализуем на практике. В рамках реализации нашего неоспоримого суверенного права, в соответствии со статьей 3 Конвенции по морскому праву мы расширяем наш морской район в Ионическом море в акватории от Ионических островов до мыса Тенарон на [полуострове] Пелопоннес" ,- отметил Мицотакис. "Это право, которое Греция резервирует за собой для применения в будущем и в других морских районах, и которое уже использовали наши соседи с уважением положений Конвенции по морскому праву и при введении срединной линии там, где расстояние между береговыми линиями [соседних стран] составляет менее 24 миль", - пояснил премьер.

Он также сообщил, что МИД Греции проинформировал сегодня Италию и Албанию о расширении своих территориальных вод в Ионическом море. "Министр иностранных дел [Никос Дендиас] уже проинформировал коллег из Италии и Албании о нашем решении. Дендиас вскоре посетит Тирану, чтобы обсудить с правительством Албании окончательное решение по неурегулированному вопросу о делимитации морских зон", - сказал Мицотакис.

В настоящее время территориальные воды Греции составляют 6 миль, воздушное пространство - 10 миль.

Соглашения с Италией и Албанией

9 июня Греция и Италия заключили соглашение о разграничении исключительных экономических зон между двумя странами в Ионическом море. Они также подписали тогда Совместное уведомление в адрес Европейской комиссии, в котором содержится просьба двух государств изменить в будущем правила общей политики в области рыболовства, чтобы, когда Греция решит расширить свою прибрежную морскую зону с нынешних 6 морских миль до 12 морских миль, сохранилась существующая рыболовная деятельность итальянцев в районе между 6 и 12 морскими милями, который в настоящее время является международными водами.

У Греции с Албанией ранее было заключено соглашение о разграничении ИЭЗ, однако потом албанский парламент его отменил.

Против проведения Афинами разведки и эксплуатации полезных ископаемых в греческой ИЭЗ в Эгейском море выступает Турция. Анкара не подписала Конвенцию ООН по морскому праву, согласно которой страны могут расширить свои территориальные воды до 12 морских миль. В 1995 году во время ратификации этой конвенции греческим парламентом Анкара заявила, что в случае, если Греция расширит свои территориальные воды с 6 до 12 морских миль, то это будет рассматриваться как нарушение национального суверенитета Турции и, следовательно, станет так называемым "казусом белли" (лат. casus belli, формальный повод для объявления войны - прим. ТАСС).