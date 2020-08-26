В Минюсте США рассказали о попытках нацистской Германии и СССР повлиять на выборы в стране

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Нацистская Германия, а также СССР в XX веке пытались оказать влияние на исход выборов в Соединенных Штатах. С таким утверждением выступил в среду первый заместитель министра юстиции США Джеффри Розен.

"Германия также нацеливалась на американские выборы, в том числе на выборы 1940 года, которые проходили, когда в Европе шла Вторая мировая война. Лидеры нацистов рассматривали президента США [Франклина Делано] Рузвельта (руководил страной в 1933-1945 годах - прим. ТАСС) как пробританскую [фигуру] и сторонника интервенции. Так что они применили несколько схем, чтобы повлиять на исход наших президентских выборов 1940 года, а также пытались повлиять на [предвыборные] платформы основных политических партий", - сказал Розен, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

"После Второй мировой войны холодная война привела к появлению целого набора новых вызовов с точки зрения иностранного злонамеренного влияния. СССР применял скрытые или вводящие в заблуждение тактики в рамках своих так называемых активных мер. Эта фраза использовалась для описания связанной с [оказанием] влияния злонамеренной деятельности вроде распространения <...> дезинформации и другой пропаганды, спонсирования публикаций в попытке подорвать американские интересы", - заявил замглавы Минюста.

В частности, по словам Розена, "во время праймериз демократов в 1976 году КГБ взял на вооружение широкий комплекс активных мер, чтобы дискредитировать сенатора Генри Джексона, хорошо известного" своими антисоветскими взглядами.

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".