Главы МИД ЕС обсудят конфликт Греции и Турции и протесты в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ/БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел Евросоюза проведут в Берлине плановую двухдневную неформальную встречу, главными темами на которой станут острые противоречия между Грецией и Турцией, а также протесты в Белоруссии. Министры также обсудят последствия военного переворота в Мали и инцидент со здоровьем блогера Алексея Навального, который находится совсем рядом с местом встречи - в элитной берлинской клинике Charite.

Традиционно такие неформальные встречи министры иностранных дел ЕС проводят дважды в год, обычно они проводятся в столице страны, осуществляющей ротационное полугодовое председательство в Совете ЕС. До конца 2020 года это Германия. На подобных встречах происходит обмен мнениями по наиболее острым проблемам в свободной форме. На них обычно не принимаются практические решения или письменные заявления.

В этот раз наиболее острой темой для Евросоюза станет быстро обостряющийся конфликт между его членами - Грецией и Кипром - и формальным кандидатом на вступление в ЕС - Турцией - из-за спора вокруг принадлежности шельфа и расположенных на нем углеводородных месторождениях в Восточном Средиземноморье. ЕС грозит Турции санкциями, однако в реальности не имеет действительно эффективных рычагов давления на Анкару, от которой зависит режим контроля мигрантов, пытающихся попасть в Европу по так называемому Восточному маршруту (через Турцию, Грецию и страны Балкан).

Протесты в Белоруссии

Ситуация в Белоруссии будет обсуждаться главами МИД ЕС уже во второй раз после президентских выборов 9 августа. Первый раз министры обсудили этот вопрос 14 августа в формате экстренной видеоконференции, а затем еще раз утвердили итоги этой дискуссии на внеочередном саммите (19 августа, также в видеоформате). По информации источников, крайне маловероятно, чтобы нынешняя встреча в Берлине привнесла что-либо новое в ранее сформулированную позицию ЕС по Белоруссии.

Суть ее заключается в том, что ЕС не признает итогов выборов (однако до настоящего момента сообщество не призывало к повторным выборам и не делало никаких заявлений о степени легитимности Александра Лукашенко в глазах европейцев), призывает к освобождению всех задержанных, проведению расследования полицейского насилия и наказанию виновных, готов поддерживать иностранные посреднические усилия, например в рамках ОБСЕ для "организации диалога власти и оппозиции".

Помимо этого, ЕС еще 14 августа объявил, что введет адресные санкции против "лиц, ответственных за репрессии", но до настоящего момента их список не составлен, и вряд ли он будет объявлен в Берлине. Как сообщил накануне источник в институтах ЕС, Евросоюз изучает введение персональных санкций против 15-20 белорусских чиновников, однако точное число тех, кто войдет в черный список, пока назвать невозможно. Объясняя проблемы формирования санкционного списка, собеседник агентства отметил, что ЕС "должен собрать достаточные доказательства, чтобы они могли выдержать иски в [Европейском] суде [юстиции] в Люксембурге", где рассматриваются иски людей и компаний, включенных ЕС в различные санкционные списки.

"Что касается встречи [глав МИД ЕС] в Берлине, то она носит неформальный характер, там не ожидается практических решений", - сообщил он.

Перед неформальным заседанием глава МИД Германии, страны - хозяйки мероприятия, Хайко Маас особо подчеркнул, что Евросоюз "не оставит без ответа серьезные нарушения прав человека и демократических принципов" в Белоруссии. "В кругу министров иностранных дел мы будем обсуждать дальнейшие действия ЕС", - заявил он и назвал "абсолютно неприемлемыми задержания, допросы и запугивания членов Координационного совета [белорусской оппозиции]".

Маас утверждал, что действующий президент страны Александр Лукашенко должен "принять действительность", которая складывается на улицах. По мнению германского министра, "усиливающиеся с каждым днем репрессии в отношении мирных демонстрантов" отдаляют белорусское руководство от решения проблемы.

О Навальном

Очевидно, что германская сторона придаст на встрече особое значение и другой теме - ситуации вокруг Алексея Навального, который сейчас находится на лечении в берлинской клинике Charite. Она расположена не так далеко от МИД ФРГ, где будет проходит заседание глав МИД европейских стран. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Берлине обеспокоены тем, что Россия якобы не проявляет гибкости в вопросах, касающихся прояснения обстоятельств резкого ухудшения здоровья Навального.

Буквально сразу после того, как немецкие врачи заявили, что в организме Навального были найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, Меркель и Маас выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России тщательного расследования случившегося. По мнению германских экспертов, ситуация вокруг Навального является для правительства ФРГ и лично Меркель большой проблемой: в зависимости от дальнейшего развития событий может привести к серьезному ухудшению отношений между Германией и Россией.

В распространенном ранее официальном заявлении глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС "осуждает то, что выглядит как покушение на жизнь Навального".

Средиземноморский узел

Главной же проблемой министерской встречи станет обсуждение целого узла проблем в Восточном Средиземноморье, который "завязался" вокруг соперничества Турции и Греции за богатый углеводородами шельф. Кошмаром для ЕС и НАТО является угроза превращения дипломатического противостояния Анкары и Афин в силовое. Для Североатлантического альянса этот конфликт особенно болезненный, поскольку все его участники являются членами НАТО.

Нестабильность быстро распространяется на соседние страны региона. Стремясь закрепить свои притязания на шельф, Турция заключила соглашение с Правительством национального согласия Ливии (которое контролирует лишь малую часть страны) во главе с Фаизом Сарраджем, о разграничении вод Средиземного моря. Взамен Анкара предложила Триполи широкую военную помощь, которую уже активно оказывает, открыто нарушая эмбарго ООН на поставки оружия в эту страну.

Одновременно Турция направила свои геологоразведочные корабли в спорные воды близ ряда греческих островов и Кипра, который входит в ЕС и не входит в НАТО.

Греция не признала соглашения Турции с Ливией и в ответ заключила соглашение о разграничении территориальных вод с Египтом, которое не признала уже Турция. В июне напряженность в этом регионе уже едва не привела к боевому столкновению между фрегатом Турции и французским военным кораблем, который в составе миссии ЕС по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию попытался досмотреть турецкий конвой, двигавшийся с военным сопровождением в эту страну.