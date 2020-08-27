Демократы потребовали от Пентагона провести расследование в связи с травлей Виндмана

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Председатели трех комитетов Палаты представителей Конгресса США, являющиеся членами Демократической партии, потребовали от Пентагона провести расследование в связи с травлей отставного подполковника Александера Виндмана, дававшего показания против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, а также его брата-близнеца Евгения. Об этом говорится в опубликованном в среду письме демократов исполняющему обязанности генерального инспектора Минобороны США Шону О'Доннеллу.

Обращение подписали главы комитетов по делам вооруженных сил, по надзору и правительственной реформе, спецкомитета по разведке Адам Смит (от штата Вашингтон), Кэролин Мэлони (от штата Нью-Йорк), Адам Шифф (от штата Калифорния). Они ознакомились с письмом работавшего в Совете национальной безопасности при Белом доме (СНБ) подполковника Евгения Виндмана, которое весной было отправлено в Пентагон, но до настоящего момента не публиковалось. В нем уроженец Киева рассказывает не только о травле на службе со стороны должностных лиц высокого ранга, но и о том, что в Белом доме женщины подвергаются домогательствам, а руководство злоупотребляет поездками за государственный счет. По версии Виндмана, в прошлом году нынешний помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, который занимал тогда другую должность, и руководитель аппарата СНБ Алекс Грей не допускали женщин к участию в совещаниях СНБ, позволяли себе сексистские и унижающие достоинства высказывания по отношению к сотрудницам, в том числе неуместные замечания об их внешности и "разговаривали с ними высокомерно".

"Основываясь на этой новой информации, необходимо, чтобы и. о. генерального инспектора Минобороны немедленно провел расследование по поводу того, были ли предприняты негативные кадровые решения в отношении Александера и Евгения Виндманов в отместку за то, что они на условиях [предоставления им] защиты раскрыли информацию [в рамках процедуры импичмента]", - отмечается в письме демократов. Они призвали О'Доннелла "тщательно изучить действия должностных лиц Белого дома".

О нарушениях в Белом доме

В письме Виндман также рассказал о том, что О'Брайен вместе с женой отправился выступать перед учащимися одного из университетов штата Юта, где учится их дочь. Подполковник предупредил начальство, что поездка может быть неправомерной и привести к возникновению конфликта личных интересов. После этого его перестали допускать к такого рода вопросам.

В сентябре 2019 года О'Брайен вышел из себя, когда Виндман вместе со своими коллегами вновь указали ему на конфликт интересов, после того, как будущий помощник президента потребовал от них купить ему ланч. О'Брайен даже "наорал" на Виндмана после этого. Нынешний помощник президента также использовал свое положение, чтобы приглашать друзей в Белый дом.

"Я уведомлял свое начальство в СНБ и юрисконсульта Белого дома о каждой из этих проблем, - отмечает в своем письме 45-летний Евгений Виндман. - Насколько мне известно, никаких действий предпринято не было. <...> Хотя любое из этих нарушений является серьезным, вместе они складываются в тревожную картину вопиющего пренебрежения правилами. Я опасаюсь, что, если эта ситуация сохранится, сотрудники уйдут, а национальная безопасность пострадает. Я прошу вас изучить факты и утверждения, содержащиеся в данном письме, и принять соответствующие меры".

О Виндмане

Александер Виндман давал показания против Трампа в рамках процедуры импичмента в прошлом году. 7 февраля он и его брат-близнец Евгений, который в звании подполковника работал в СНБ юристом, были уволены из Белого дома. Трамп также отправил в отставку постпреда страны при ЕС Гордона Сондланда, который тоже давал показания против главы государства в Палате представителей Конгресса.

Поводом для начала процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году. Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал Трампа по всем статьям обвинения.