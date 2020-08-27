Тихановская считает, что протесты в Белоруссии не идут на спад

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Протестные выступления в Белоруссии не выдыхаются. Такое мнение выразила в четверг в интервью радиостанции " Эхо Москвы " экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

"Протесты не выдыхаются, они идут своим чередом. Конечно, в течение недели степень накала может понижаться, но в выходные все вернется в свое русло", - считает Тихановская.

Вызовы членов Координационного совета белорусской оппозиции на допросы в Следственный комитет Тихановская назвала обычной методикой запугивания населения, которую применяют власти Белоруссии. "К сожалению, это [вызовы на допросы в СК] обычная методика по отношению к белорусскому народу - это репрессии, это запугивание, ничего не меняется, - сказала лидер оппозиции.

Тихановская также выразила уверенность, что продолжающиеся массовые протесты против результатов президентских выборов приведут в конечном итоге к встрече между президентом страны Александром Лукашенко и лидерами оппозиции. "Все идет своим чередом. С помощью мирных демонстраций и забастовок власть, конечно, вынуждена будет пойти на переговоры с Координационным советом. Белорусские люди вынудят Лукашенко или его представителей пойти на переговоры", - сказала экс-кандидат в президенты, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,10% голосов. В ночь на 11 августа Тихановская, занявшая второе место с 10,12%, покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Ранее в штабе объединенной оппозиции сообщили, что его задачей будет обеспечение передачи власти. Генеральная прокуратура Белоруссии по факту создания этого органа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти, члены президиума совета один за другим вызываются в Следственный комитет. Двое членов - Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский - в понедельник были задержаны правоохранительными органами по обвинению в организации несанкционированного митинга, а во вторник суд их арестовал на 10 суток.