Лукашенко заявил о "гибридной войне" и "дипломатической бойне" против Белоруссии

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон", - сказал он в четверг на совещании в Минске, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко также заявил о начале против Белоруссии "дипломатической бойни" на самом высоком уровне. Как отметил глава государства, у планирующих развалить Белоруссию и присоединить Гродненскую область ничего не получится.

Глава республики констатирует влияние политического кризиса в республике на экономическую ситуацию, призывая в этих условиях рассчитывать на свои силы. Об этом глава государства сказал в четверг на совещании по развитию важнейших предприятий министерства промышленности.

Он отметил, что нынешний год принес немало испытаний, так, из-за пандемии коронавируса закрылись многие рынки, практически прекратилось полноценное движение товаров и капитала, особенно по тем позициям, которые производятся в Белоруссии, а сейчас к этому добавилась и непростая политическая обстановка в государстве, которую, по его словам, "пытаются раскачивать как изнутри, так и извне". "Влияние этого давления на внутриэкономическую ситуацию ощущается, - заявил Лукашенко. - Еще раз хочу подчеркнуть: никакой безвозмездной помощи нам никто не окажет. Нам надо рассчитывать на свои силы и возможности".

Лукашенко поинтересовался у руководителей предприятий обстановкой в трудовых коллективах, как идут производственные процессы и как складывается ситуация с экспортом продукции. "Сбыт продукции - это наша ключевая задача. Отсюда и валюта, и курс [белорусского] рубля и так далее. Нельзя сидеть и ждать, что кто-то к нам придет, выстроится в очередь перед воротами завода и купит эту продукцию, - сказал он. - Надо шевелиться самим. Нужны меры поддержки экспорта - мы их оказываем. Может, еще чем-то надо помочь?"