Группа Конституционного комитета Сирии возобновляет работу в Женеве

ЖЕНЕВА, 27 августа. /ТАСС/. Редакционная группа Конституционного комитета Сирии (ККС), называемая также малой группой, возобновляет работу в Женеве в четверг после продолжавшегося с понедельника перерыва, вызванного выявлением коронавируса у четырех участников дискуссий. Об этом сообщил офис спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена.

"После проведенных консультаций с сопредседателями и членами комитета встречи возобновятся сегодня в 14:00 по местному времени (15:00 мск - прим. ТАСС) во Дворце Наций в Женеве", - говорится в сообщении. В нем подчеркивается, что решение о возобновлении работы было принято после дополнительного тестирования участников и на основе рекомендаций экспертов. Офис спецпосланника "был официально проинформирован компетентными органами здравоохранения о том, что природа выявленных случаев [коронавируса] такова, что третье заседание малой группы ККС может возобновить свои встречи, при полном социальном дистанцировании и соответствующих мерах предосторожности".

Редакционная группа ККС собралась 24 августа в женевской штаб-квартире ООН после почти девятимесячного перерыва, вызванного пандемией. Планировалось, что 45 делегатов (по 15 от правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества) будут обсуждать вопрос о "национальных основах и принципах" страны. Однако в тот же день к вечеру у четырех членов группы был выявлен коронавирус. В этой связи Педерсен принял решение о приостановке работы. Сопредседатель ККС от оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Хади аль-Бахра сообщил журналистам, что все члены редакционной группы помещены на карантин от двух до десяти дней в своих гостиничных номерах.

Конституционный комитет Сирии был сформирован в соответствии с резолюцией, принятой в январе 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога. В него вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Первое заседание комитета состоялось в Женеве 30 октября прошлого года. Созданная им редакционная группа провела в ноябре две сессии. Вторая сессия завершилась 29 ноября безрезультатно, так как не удалось согласовать повестку работы. После этого комитет не собирался из-за пандемии.