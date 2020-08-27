В КНР заявили, что масштабные учения ВС Китая не направлены против других стран

ПЕКИН, 27 августа. /ТАСС/. Масштабные учения Народно-освободительной армии Китая у восточного и южного побережий КНР проводятся в соответствии с годовым планом боевой подготовки и не направлены против других стран. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь.

"Осуществляемые в последнее время мероприятия проходят в соответствии с годовым планом военной подготовки. Вооруженные силы Китая организовали учения к юго-востоку от Циндао (провинция Шаньдун), в морской акватории и воздушном пространстве к западу от города Люйшунь (провинция Ляонин), вокруг островов Наньша (архипелаг Спратли) и к северу от Сиша (Парасельские острова)", - сказал он.

"Вышеуказанные учения не направлены против каких-либо государств", - подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства.

На этой неделе НОАК проводит масштабные учения: в Бохайском заливе они проходили с 24 по 25 августа, а в Желтом и Южно-Китайском морях они начались 24 и закончатся 29 августа. В маневрах широко применяются надводные силы и морская авиация. В частности, задействованы истребители J-10 ("Цзинь-10"), Су-30МК2, а также истребители-бомбардировщики JH-7A ("Цзяньхун-7-эй"), самолеты РЭБ KJ-200 ("Кунцзин-200") и бомбардировщики H-6 ("Хун-6", копия советского Ту-16).

25 августа Министерство обороны Китая сделало США жесткое представление и выразило решительный протест за вторжение американского высотного самолета-разведчика U-2 в запретную для полетов зону в районе учений. Точное место инцидента не сообщалось, однако было указано, что это произошло в районе боевых стрельб в зоне ответственности Северной зоны боевого командования НОАК.