Globo: Минюст Бразилии откроет представительство в США для закупки оружия

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции Бразилии планирует открыть представительство в Вашингтоне, которое будет заниматься закупкой оружия, боеприпасов, униформы, транспортных средств и оборудования, использующегося для обеспечения общественной безопасности. Об этом сообщила в четверг газета Globo.

По информации издания, подготовка соответствующего нормативно-правового акта находится на завершающей стадии. Как уточняется, инициатива открытия такого представительства принадлежит Федеральной полиции страны, эксперты которой полагают, что таким образом удастся сэкономить свыше 40% средств по сравнению с текущими расходами при покупке этой продукции у поставщиков в Бразилии. Кроме того, указывают силовики, рынок США может предложить более широкий выбор ассортимента.

Как ожидается, сначала в США отправится временная бразильская миссия в составе представителей Минюста, Федеральной полиции и Федеральной дорожной полиции. Помимо закупок для нужд собственных ведомств, это представительство сможет также приобретать соответствующую продукцию для органов безопасности регионального подчинения. Кроме того, как ожидается, представительство будет заниматься поиском программ обучения за рубежом по направлениям, связанным в первую очередь с обеспечением общественной безопасности.