Колесникова подала заявление на личный прием к председателю СК Белоруссии

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова сообщила, что подала заявление на личный прием к председателю Следственного комитета Белоруссии Ивану Носкевичу, она намерена узнать, как проходит расследование сообщений о применении насилия в ходе акций оппозиции.

"Я подала заявление на личный прием к председателю СК Ивану Носкевичу. Это касается темы расследования фактов насилия, неправомерного применения силы и спецсредств в отношении мирных граждан", - сказала Колесникова.

Ранее сообщалось о создании Межведомственной комиссии под эгидой Генеральной прокуратуры Белоруссии, которая займется проверкой сообщений о применении спецсредств во время массовых мероприятий в стране после президентских выборов. В состав комиссии вошли представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Государственного комитета судебных экспертиз, также в работе примут участие депутаты Палаты представителей Национального собрания (парламента страны - прим. ТАСС).