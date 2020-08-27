{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Колесникова подала заявление на личный прием к председателю СК Белоруссии

Член президиума Координационного совета оппозиции намерена узнать, как проходит расследование сообщений о применении насилия в ходе акций протеста

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова сообщила, что подала заявление на личный прием к председателю Следственного комитета Белоруссии Ивану Носкевичу, она намерена узнать, как проходит расследование сообщений о применении насилия в ходе акций оппозиции.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"Я подала заявление на личный прием к председателю СК Ивану Носкевичу. Это касается темы расследования фактов насилия, неправомерного применения силы и спецсредств в отношении мирных граждан", - сказала Колесникова.

Ранее сообщалось о создании Межведомственной комиссии под эгидой Генеральной прокуратуры Белоруссии, которая займется проверкой сообщений о применении спецсредств во время массовых мероприятий в стране после президентских выборов. В состав комиссии вошли представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Государственного комитета судебных экспертиз, также в работе примут участие депутаты Палаты представителей Национального собрания (парламента страны - прим. ТАСС).

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
МИД Белоруссии назвал причину инцидента в посольстве Ливии в Минске
Читать полностью