В США объяснили свою стратегию по ближневосточному урегулированию

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Стратегия США по ближневосточному урегулированию заключается не в изоляции палестинцев, а в том, чтобы не делать глупостей. Такое мнение выразил в четверг зять и старший советник президента США Джаред Кушнер в интервью газете Politico, которое транслировалось в прямом эфире на сайте издания.

По просьбе журналистов, он прокомментировал американскую инициативу по ближневосточному урегулированию, так называемую сделку века. "Наша стратегия заключается не в изоляции палестинцев, наша стратегия заключается в том, чтобы не делать глупостей. <...> Долгое время мы боремся с привычкой людей говорить то, что не имеет никакого смысла", - сказал Кушнер. В пример он подверг критике высказывания о финансовом кризисе в Палестине и проблемах в секторе Газы. По версии помощника американского лидера, палестинцы столкнулись с "финансовым кризисом, которого они сами и добились" в связи с тем, что отказались принять от Израиля ежемесячные налоговые отчисления за товары, произведенные на палестинских территориях. "Единственная причина конфликта в секторе Газа состоит в том, что они [палестинцы] сами запускают ракеты и бомбы в сторону Израиля", - полагает зять Дональда Трампа.

Говоря о предоставлении Палестине средств, он подчеркнул: "Мы больше не отправляем вам деньги. Мы не собираемся отправлять средства американских налогоплательщиков в страну или людям, которые главным образом оскорбляют Америку и воспринимают нашу помощь как должное. Мы просто пытаемся придерживаться здравого смысла и не совершать глупостей". Кушнер добавил, что США готовы обсуждать с Палестиной урегулирование ближневосточного кризиса.