Трамп заявил, что народ США никогда ранее не имел столь ясного выбора между двумя партиями

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Американский народ никогда ранее в истории Соединенных Штатов не имел столь ясного выбора между двумя системообразующими национальными партиями и их политическими философиями. Таким станет одно из основных положений предстоящего выступления президента США Дональда Трампа на предвыборном съезде Республиканской партии.

Планируется, что республиканец Трамп выступит через несколько часов перед однопартийцами и даст официальное согласие баллотироваться от них в президенты США на предстоящих в ноябре выборах. На этом нынешний общенациональный слет республиканцев будет завершен.

"Никогда ранее избиратели не имели более ясного выбора между двумя партиями, двумя видениями, двумя философиями или двумя повестками дня", - заявит Трамп. Выдержки из его речи удалось получить газете Politico.

Как она отмечает, глава администрации США собирается подвергнуть резкой критике своего соперника на ноябрьских выборах - демократа Джозефа Байдена. "Мы потратили последние четыре года на то, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный [Соединенным Штатам] Джо Байденом за 47 лет [его политической деятельности]", - подчеркнет Трамп. По его оценке, Демократическая партия США на общенациональном съезде, прошедшем 17-20 августа, практически ничего не говорила о своей "повестке дня". "Однако это не потому, что они (демократы - прим. ТАСС) таковой не имеют. Это потому, что их повестка дня представляет собой самый оголтелый набор предложений, когда-либо выдвигавшийся кандидатом [на пост президента США] от крупной партии", - убежден Трамп.

По его словам, "Республиканская партия движется вперед, будучи единой, решительно настроенной и готовой приветствовать миллионы демократов, независимых и всех тех, кто верит в величие Америки и праведное сердце американского народа".