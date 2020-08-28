США ожидают возвращения к соблюдению механизмов деконфликтинга с Россией в Сирии

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты ожидают возвращения к соблюдению механизмов деконфликтинга с РФ в Сирии после инцидента на северо-востоке страны, в результате которого, по версии американской стороны, пострадали военнослужащие США.

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

"Мы ожидаем возвращения к профессиональному деконфликтингу в установленном порядке в Сирии и оставляем за собой право активно защищать наши силы, когда их безопасность поставлена под угрозу", - говорится в тексте.