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Кризис в Сирии
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США ожидают возвращения к соблюдению механизмов деконфликтинга с Россией в Сирии

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© AP Photo

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты ожидают возвращения к соблюдению механизмов деконфликтинга с РФ в Сирии после инцидента на северо-востоке страны, в результате которого, по версии американской стороны, пострадали военнослужащие США.

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Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

"Мы ожидаем возвращения к профессиональному деконфликтингу в установленном порядке в Сирии и оставляем за собой право активно защищать наши силы, когда их безопасность поставлена под угрозу", - говорится в тексте.

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