Трамп уведомил Сенат о намерении выдвинуть кандидатуру Вулфа на пост министра безопасности

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп официально уведомил в четверг Сенат Конгресса США о своем намерении выдвинуть кандидатуру Чеда Вулфа на пост министра внутренней безопасности. Соответствующее извещение распространила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня (27 августа - прим. ТАСС) президент Дональд Трамп объявил о своем намерении выдвинуть следующее лицо на ключевой пост в своей администрации - Чеда Вулфа, чтобы он был министром внутренней безопасности", - говорится в документе.

Об этих планах американский лидер сообщил во вторник в Twitter.

Вулф исполняет обязанности министра внутренней безопасности с 13 ноября 2019 года. В извещении Белого дома подчеркивается, что это ведомство является третьим по величине в составе федерального правительства США. В недавнем прошлом Вулф занимал менее значимые должности в этом же министерстве, а до этого 11 лет работал в частном секторе, в который перешел из аппарата Конгресса. Имеет репутацию одного из самых лояльных Трампу представителей исполнительной ветви власти США.

МВБ было создано в ноябре 2002 года (после терактов 11 сентября 2001 года в США) в результате слияния 22 различных ведомств. Оно занимается широким кругом вопросов: от борьбы с терроризмом и кибербезопасности до пограничного и таможенного контроля и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. В структуре министерства работают около 240 тыс. человек.