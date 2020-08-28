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Выборы президента США - 2020

Иванка Трамп считает, что твиты президента США нравятся не всем из-за его прямоты

Дочь и советник американского лидера призвала судить о нем по реальным делам
Иванка Трамп AP Photo/Evan Vucci
Описание
Иванка Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Дочь и советник американского лидера Дональда Трампа Иванка Трамп признала, что стиль общения ее отца в Twitter не всем нравится из-за его прямоты, однако призвала судить о нем по реальным делам.

"У моего отца есть твердые убеждения, и он <...> говорит то, что думает. Согласны вы с ним или нет, вы всегда знаете, за что он выступает. Я признаю, что стиль общения моего отца не всем по вкусу, и я знаю, что его сообщения в Twitter могут казаться слишком прямыми и без прикрас, но результаты говорят сами за себя", - сказала она, выступая в четверг на Национальном съезде Республиканской партии.

Она также убеждена, что "Вашингтон не изменил Дональда Трампа, а Дональд Трамп изменил Вашингтон".

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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