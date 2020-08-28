Председатель ОБСЕ заявил о желании содействовать диалогу народа и властей Белоруссии

ВЕНА, 28 августа. /ТАСС/. Напряженная ситуация в Белоруссии должна быть урегулирована на основе внутриполитического диалога между народом и властями этой страны. ОБСЕ предлагает помощь в налаживании этого диалога. Об этом заявил в пятницу действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и глава МИД Албании Эди Рама на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене по рассмотрению ситуации в Белоруссии.

"Мы [ОБСЕ] можем помочь, но мы не можем решить эту ситуацию. Решение должно быть в Минске и внутри народа Белоруссии при полном уважении независимости, суверенитета и прав человека, - заявил действующий председатель ОБСЕ <...> В качестве действующего председателя ОБСЕ вместе с будущим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде, я готов создать эту возможность. Я хотел бы быть готовым помочь в скором времени <...> Чтобы помочь наладить процесс, при котором стороны услышат друг друга".

По его словам, у ОБСЕ есть необходимый опыт в оказании поддержки государствам для налаживания диалога между сторонами. "Мы надеемся, что от правительства Белоруссии поступит положительный ответ на это предложение [о налаживании диалога]", - добавил Рама.

"Сегодня я выдвигаю инициативу, предложение, чтобы ОБСЕ стала помощником в непременном диалоге для помощи Белоруссии, чтобы избавиться от этого кошмара, который выходит за рамки Белоруссии. Здесь и сейчас, чтобы мы могли создать внутри нашей организации определенного рода средство содействия, чтобы мы могли быть готовы сыграть положительную роль, если ситуация будет развиваться плохо", - заявил действующий председатель ОБСЕ.

Председательство Албании в ОБСЕ 17 августа направило правительству Белоруссии официальное предложение принять с визитом действующего председателя организации, премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эди Раму, а также главу МИД Швеции Анн Линде, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году, для обсуждения сложившейся в Белоруссии ситуации с представителями властей и оппозиции. По мнению председательства Албании в ОБСЕ, в Белоруссии необходим открытый и конструктивный диалог со всеми сторонами.