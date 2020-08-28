В Латвии призвали использовать "ненавистный" русский язык в переговорах с РФ

РИГА, 28 августа. /ТАСС/. Руководству Латвии следует начать диалог с Россией в условиях сокращающегося транзита через латвийские порты, в том числе на "ненавистном" русском языке. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу высказал лидер латвийской социал-демократической партии "Согласие" Янис Урбанович.

"Нужно продемонстрировать [в переговорах с Россией] искренность наших намерений, что соседи с Востока непременно почувствуют, - убежден Урбанович. - Это должно распространиться в том числе на не унизительное, доброе отношение внутри страны к русским согражданам и негражданам".

Диалог с Москвой Урбанович призвал вести на русском языке, даже несмотря на то, что для некоторых латвийских политиков он является "ненавистным". "Язык очень важен для наших русских в Латвии", - сказал он.

"У нас из-за политических разборок уничтожены обороты [портов] Вентспилса и Риги", - отметил он. В частности, как сказал Урбанович, в первом полугодии объем переваленных грузов в латвийских портах сократился на 30,1%, в Рижском порту - 26,7%. Объем железнодорожных перевозок при этом сократился за тот же период на 47,2%.

Вредит транзиту, по мнению политика, и ужесточение требований со стороны финансовых регуляторов. "Наша борьба с нерезидентами в банковской сфере приводит к тому, что только сумасшедший [сейчас] работает через латвийские финансовые учреждения", - сказал Янис Урбанович.

"Моя тревога за транзит, за порты - скорее [тревога], за всю страну, за экономику в целом, - подчеркнул Янис Урбанович. - Рига началась с порта, от порта она очень зависит. Если так пойдет, то Рига и Вентспилс будут соревноваться с маленькими портами, которые являются гаванью для скучающих скандинавских яхтсменов".