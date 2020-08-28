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Кризис в Белоруссии

Около 50 журналистов доставили в милицию Минска 27 августа для проверки документов

В МВД отметили, что почти все представители зарегистрированных СМИ и аккредитованные при МИД Белоруссии иностранные журналисты были отпущены

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. МВД Белоруссии подтвердило, что около 50 журналистов были доставлены в милицию Минска в четверг для проверки документов. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте МВД.

"Во время проведения несанкционированного мероприятия правоохранители доставили в Октябрьское РУВД г. Минска около 50 журналистов для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, почти все представители зарегистрированных СМИ и аккредитованные при МИД Белоруссии иностранные журналисты были отпущены. В отношении одного составлен административный протокол.

Около 1 400 человек участвовали в акциях протест в Минске 27 числа, всего в Белоруссии были задержаны 114 участников протестов, также сообщили в МВД республики.

"Наиболее активные протестные акции состоялись в столице. Вечером на площади Независимости возле костела Святого Симеона и святой Елены собрались около 1400 человек. До рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 114 граждан", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В МВД добавили, что "мероприятия в поддержку мира, безопасности и спокойствия прошли в разных регионах страны, в них участвовали более 2 400 человек".

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