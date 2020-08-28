Меркель выразила сожаление в связи с отставкой Абэ и пожелала ему здоровья

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель пожелала здоровья Синдзо Абэ, который в пятницу заявил, что уходит в отставку с поста премьер-министра Японии.

"Сожалею в связи с его отставкой, желаю ему всего хорошего в плане здоровья, мы хорошо сотрудничали", - сказала глава правительства ФРГ на пресс-конференции в Берлине. Меркель особо отметила, что Абэ был сторонником мультилатерализма во внешней политике.

В пятницу Абэ заявил, что уходит в отставку со своего поста в связи с ухудшением состояния здоровья. При этом он останется во главе правительства, пока правящая Либерально-демократическая партия не выберет нового председателя. 13 лет назад Абэ также был вынужден покинуть пост премьер-министра из-за язвенного колита.